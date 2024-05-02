3 ilçede elektrikler kesilecek

Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, TEİAŞ’ın çalışmaları nedeniyle Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde çok sayıda kırsal mahallede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Akedaş’tan yapılan duyuruya göre, 3 Mayıs Cuma günü 3 saatlik kesintiden Elbistan’a bağlı 23 kırsal mahalle etkilenecek. Elbistan’a bağlı Akören, Çatova, Tepebaşı, Alembey, Eldelek, Küçükyapalak, Büyükyapalak, Evcihüyük, İncecik, Uncular, Karamağara, Kayageçit, Fakıoğlu, Uzunpınar, Kızılleylek, Alkayaoğlu, Beyyurdu, Köşköy, Yapılı, Keçemağara, Horhor, Çıtlık ve Kışla Mahalleleri’nde 14.00-17.00 saatleri arasında elektrikler kesilecek.

4 Mayıs Cumartesi günü ise, 11.00-14.00 saatleri arasında ise Elbistan’la birlikte Nurhak’a bağlı mahalleler de etkilenecek. Elbistan’a bağlı Büyükyapalak, Çiçek, Çiçek OSB, Evcihüyük, Akbayır, Bakış, Sünnet, Özcanlı ve Gümüşdöven ile Ekinözü’nün Akpınar ve Nurhak’ın da Barış, Ağcaşar, Alçiçek, Değirmenkaya, Umutlu, Gürsel, Biçin, Pınarbaşı, Kıyılar, Seyitaliler, Karaçar, Eskiköy, Hüyük, Kullar, Tatlar ve Yeni Mahalle Mahalleleri’nde elektrik kesintisine gidilecek.

Duyuruda; kesinti süresince; vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartması istendi. Ayrıca, yapılacak çalışmaların programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayrıcını açmaları, detaylı bilgi almak ve herhangi bir sorundan kaynaklanan problemler için 186 Akedaş elektrik arıza hattını aramaları hatırlatıldı.