Düşük alkol tüketiminin sağlığa yararlı olduğu iddiası “istatistiksel illüzyon”

Düşük miktarda alkol kullanımının özellikle kalp sağlığına faydalı olduğuna ilişkin yaygın düşünce değişiyor. Kanada Madde Kullanımı Araştırma Enstitüsü (CISUR) Direktörü Dr. Timothy Naimi, az alkol tüketiminin sağlığa yararlı olduğu yönündeki bazı bilimsel çalışmaların istatistiksel bir illüzyondan ibaret olduğunu söyledi. ABD medyasına konuşan Naimi, “Eğer araştırmalar sadece orta yaşa ulaşan, herhangi bir sorun nedeniyle alkol tüketimine son vermeyen ve aşırı alkol tüketmeyen insanları baz alıyorsa burada oldukça seçili bir grup söz konusudur. Bu, alkolün ölçülü miktarda alkol tüketenler için sağlıklı olduğu gibi bir görüntü ortaya çıkarır ki bu aslında istatistiksel bir illüzyondan ibarettir” diye konuştu.

İstatistiksel çalışmalar neden sadece seçilmiş gruplar üzerinde yapıldı?

Alkol ve Uyuşturucu Araştırmaları Dergisi (JSAD) adlı bilimsel dergi tarafından bu yıl yayınlanan ve Naimi’nin de yazarları arasında yer aldığı bir makale, düşük miktarda içki tüketiminin insan sağlığına yararlı olduğuna ilişkin bilimsel çalışmaların yanıltıcı yönlerine dikkat çekmişti. Bu çalışmaların neden sadece belirli kriterlere göre seçilen referans grupları üzerinde yapıldığını sorgulayan makalede, alkol tüketiminin sağlığa etkilerine ilişkin 107 uzun dönemli çalışma sistemsel açıdan değerlendirilmeye tabi tutuldu. Genç bireylerin eskiden alkol kullanan ve ara sıra alkol kullananlardan ayrıldığını ve bu şekilde düşük miktarda alkol tüketenler ile alkol tüketmeyenlerin ölüm risklerinin birbirine yakın olduğunu gösteren sonuçlara ulaşıldığını kaydeden araştırmacılar, belirli yaş aralığındaki seçilmiş gruplar üzerinde yapılan araştırmaların tarafsız olamayacağı ve yanıltıcı çıkarımlar sunabileceği sonucuna ulaştı.

Alkol endüstrisi etkisi

Kanada Madde Kullanımı Araştırma Enstitüsü (CISUR) tarafından nisan ayında yayınlanan bir makalede ise, alkol endüstrisinin sınırlı alkol tüketiminin sağlığa yararlı olduğunu destekleyen çalışmaları seçici olarak kullandığına ve düşük miktarda da olsa alkol tüketiminin kanser gibi sağlık riskleri taşıdığına ilişkin araştırmaları göz ardı ettiğine dikkat çekildi.

Dünya Sağlık Örgütü alkol tüketiminin azaltılmasının daha iyi olacağı tavsiyesinde bulunurken, birçok ülkede siyasetçiler, sınırlı tüketimin sağlığa faydalarına ilişkin yaygın kabul nedeniyle alkol tüketiminden kaçınılmasını öngören diyet tavsiyelerinin kabulüne ve sigaraya benzer bir şekilde alkollü içeceklerin üzerine de sağlığa zararlı olduğuna ilişkin uyarıların yerleştirilmesine ilişkin adımlara çekimser yaklaşıyor.

Politika değişikliği

Diğer yandan yeni bilimsel deliller ışığında birçok ülkede alkol tüketimine ilişkin yaklaşım değişmeye başladı. İngiltere, Fransa, Danimarka, Hollanda ve Avusturya, alkol tüketimine ilişkin tavsiyelerinde değişikliğe giderek, önerilerindeki alkol tüketim miktarını düşürdü. İrlanda’da ise 2026’dan itibaren alkollü ürünlerde kanser riski uyarısı içeren etiketler zorunlu hale gelecek.