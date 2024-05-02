Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, kentin kültür, sanat ve edebiyat dünyasına katkı sunmak amacıyla hazırlanan Pınarbaşı Kültür Sanat Edebiyat Dergisi’nin ikinci sayısı çıktı.

Şubat ayında Elbistanlı büyük şair Ali Akbaş’a özel ilk sayısıyla kentteki edebiyat ve sanat dostlarının beğenisini kazanan Pınarbaşı Kültür Sanat Edebiyat Dergisi’nin ikinci sayısı da dolu dolu içeriğiyle yayımlandı. Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Pınarbaşı Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi’nin, şehrin bu anlamdaki tek dergisi olduğunu söyledi.

Çetin, dergi ile Elbistan’ın şehrin sahip olduğu kültür ve sanat dünyasına katkı sunmayı, bu alandaki değerleri ve isimleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Pınarbaşı Kültür Sanat Edebiyat Dergisi’nin içeriği ile Elbistan’ın kültür-sanat hayatından önemli kesitler barındırdığına değinen Çetin, 2.sayıya katkı veren herkese teşekkür etti.

İlk sayının, okuyucular tarafından beğenildiğini hatırlatan Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, “Elbistan’daki tüm sanatsever dostlarımıza bu dergi ile sesleniyoruz. Elbistan’ımız, şiir başta olmak üzere önemli bir hafızaya sahip. Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu hafıza ve hazineyi korumak ve yaşatmak niyetindeyiz. Kültür ve sanata verdiğimiz önem ve değerin bir meyvesi olarak Pınarbaşı Kültür Sanat Edebiyat Dergisi’ni çıkarmaya başladık. 2.sayımızı da okuyucumuzun beğenisine sunduk” dedi.