KSÜ, 37 sözleşmeli personel alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), 37 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Sözleşmeli personellerle ilgili ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, sözleşmeli personeller, 2022 KPSS (B) grubu ve KPSSP94, KPSSP93, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle alınacak.

İlana göre, en çok kadro hemşirelik için ayrıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, ortaöğretim kurumlarının hemşirelik bölümü mezunu olmak kaydıyla 18 hemşire istihdam edecek. Diğer kadrolar ise sağlık teknikeri, destek personeli olarak açıklandı.

Başvuru yapacaklardan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 7/24 çalışmaya engel bir durumu olmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak gibi şartlar istenecek.

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekecek.