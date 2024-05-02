Kahramanmaraş Barosu’ndan Özel Yıldız’a nezaket ziyareti

Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, Elbistan Baro Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, Afşin Baro Temsilcisi Av. Oğuzhan Erüstün ile baro yönetim kurulu üyesi Av. Tayfun Alıcı Özel Yıldız Koleji’ne nezaket ziyaretinde bulundular.

Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu-müdür Nurullah Çelebi Köker, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek “Özel Yıldız Koleji bugün çok değerli bir misafirini daha ağırladı. Kahramanmaraş Baro Başkanımız Sayın Av. Muhammed Burak Gül, Elbistan Baro Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, Afşin Baro Temsilcisi Av. Oğuzhan Erüstün ile baro yönetim kurulu üyesi Av. Tayfun Alıcı okulumuza nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır. Özel Yıldız Koleji olarak bu anlamlı ve kıymetli olan ziyaretleri için başkanım ve ekibine teşekkür ediyorum.

Baro Başkanı Av. Muhammed Burak Gül ise “Özel Yıldız başarıları ile Türkiye çapında ismini duyurmuştur. Elbistan ve Kahramanmaraş’ımıza kazandırdığı Türkiye birinciliklerinden dolayı Elbistan programımıza bu ziyareti de eklemiş bulunmaktayız. Ev sahipliğinden dolayı Özel Yıldız Koleji kurucu müdürü Nurullah Beyin şahsında tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.