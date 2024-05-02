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Şehit Toktaş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

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Pençe Kilit Harekat Bölgesi’nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş memleketi Nevşehir’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Toktaş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit Toktaş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Toktaş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
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Merkeze bağlı Boğazköyü Merkez Cami’nde İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Ali Fidan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, il protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Yücel namaz öncesinde şehit Sait Toktaş için helallik istedi. Kılınan namazın ardından Şehit Toktaş’ın naaşı köy mezarlığına defnedildi.

02 May 2024 - 14:24 İHA Nevşehir- Asayiş

Mahreç  İha

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