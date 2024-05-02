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Kahramanmaraşlıların vazgeçilmezi bağ evleri

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Kahramanmaraş’ta pandemi ve depremler sonrası kıymeti daha çok anlaşılan bağ evlerinde, yaz mevsiminin gelmesiyle yoğunluk arttı.

Kahramanmaraşlıların vazgeçilmezi bağ evleri
Kahramanmaraşlıların vazgeçilmezi bağ evleri
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Kentte sıcak yaz günlerinde yoğun olarak kullanılan bağ evleri 6 Şubat depremlerinde vatandaşların adeta sığınağı oldu. Genellikle şehir merkezinde yaşayan aileler yaz mevsiminin gelmesiyle Ahır Dağı eteklerindeki bağ evlerine yerleşiyor.

Kahramanmaraşlıların vazgeçilmezi bağ evleri

Kahramanmaraşlıların vazgeçilmezi bağ evleri

Kahramanmaraşlıların vazgeçilmezi bağ evleri

Kahramanmaraşlıların vazgeçilmezi bağ evleri

Kahramanmaraşlıların vazgeçilmezi bağ evleri

Birbirinden farklı bağ evleri, sıcak yaz mevsiminde temiz hava ve sessiz yaşantının adresi. Binlerce bağ evinin bulunduğu Ahır Dağı ve çevresi yeşil ve temiz hava ile yaşamak isteyenlerin yeri haline geldi.

Bağ evinde yaşayan Mustafa Uludağ, “Kahramanmaraş merkezli büyük depremde çok hasar görüp can kayıplarımız oldu. O andan itibaren imkanı olanlar bağ evlerine taşındılar. Bağ evleri o dönemde soğuk ve buzlu bir yerdi. Ahır Dağı eteklerinden çok bağ evi var. Derme çatma bir yaşantıda olanlar da var, lüks yaşantıda olanlar da var” dedi.

02 May 2024 - 12:59 İHA Kahramanmaraş- Yaşam

Mahreç  İha

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