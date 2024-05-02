LGS’ye girecek öğrencilere son 30 gün önerileri

2 Haziran’da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı için zaman azaldıkça öğrenci ve velilerdeki stres artıyor. Sınava giren her 100 öğrenciden sadece 20’sinin bir okula yerleşecek olmasının bu stresin nedeni olarak açıklayan Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Direktörü Sibel Durak, eğer kazanılmak istenen okul Anadolu, Fen ya da Sosyal Bilimler Lisesi ise yerleşme oranının yüzde 12’ye düştüğüne dikkat çekti. Durak, soru çözme düzeni, konu tekrarı, eksik veya anlaşılmayan derslerin sistemli çalışılmasıyla başarı oranının artırılabileceğini belirtti.

Sınavda belirleyici olacak ders matematik

Son bir ayda eksiklikleri doğrultusunda yoğun, planlı ve verimli şekilde çalışarak zamanını değerlendiren öğrencilerin sonuca ulaşmaya yakın olacağını belirten Durak, aksi bir durumda ise emeğin boşa gidebileceği söyledi. Durak, “Koşucular, maratonun sonuna yaklaşırken fiziksel yorgunluğun yanında psikolojik olarak da yorulur. O ana kadar iyi giden tempoları yavaşladığı için bu durum, ‘hayali bir duvara tosladıkları’ şeklinde sembolize edilir. Bu süreci iyi yönetemeyenler maalesef ki o ana kadarki çabalarının karşılığı olmayan bir sonuç alır. Benzer durum LGS hazırlığı sürecindeki öğrencilerde de görülmektedir. Sınava birkaç ay kala yorulan, umudunu yitiren, çalışsa da olmayacağını düşünen ve bu nedenle temposunu azaltan öğrencilere sık rastlarız. Öncelikli önerimiz, vazgeçmeden çalışmaya devam edilmesi. Sınav sorularını görmeden öngörüde bulunmak mümkün değil. Sorular her alanın uzmanları tarafından hazırlanıyor. Burada üst sıralarda yer alacak öğrencileri belirleyecek ders matematik olacaktır. Ancak temel olarak öğrencilerin hepsinin hedefi tüm derslerden, tüm sorulardan yapabilecekleri en iyi neti çıkarmak olmalıdır” açıklaması yaptı.

LGS öncesi başarılı bir çalışma için beş öneri

Sınavda başarıyı etkileyen faktörler arasında, sınav heyecanının yönetilebilmesi, motivasyon ve test tekniklerinin bilinip uygulanması olduğunun altını çizen Sibel Durak, bilgi eksiği nedeniyle sınava hazır olmamanın endişe oluşturabileceğini, bu nedenle düzenli çalışma sisteminin son güne dek sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı. Durak, öğrencilere beş önemli öneride bulundu:

Sınav Kuralları ve Hazırlık

“Vücut saatini hazırlamak için test sınavlarına LGS’de uygulanacağı gibi sözel için 09.30, sayısal için 11.30’da başlamalı. Masa dağınık olmamalı, gerekli kırtasiye malzemeleri hazır bulunmalıdır.”

Zaman Yönetimi ve Deneme Sınavları

“Alarm kurularak zözel için 75 dakika, Sayısal için 80 dakika. süre belirlenmeli ve masadan kalkılmamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan örnek sorular çözülmeli ve hatalar öğretmenle paylaşılmalıdır. Zorlanılan konularda notlar alınmalı. Bu sistem düzenli olarak tekrarlanmalıdır.”

Sağlık ve Zindelik

“Egzersiz yapmak önemlidir; günlük 30 dakikalık yürüyüş, bisiklet sürme, dans etme veya açma-germe egzersizleri önerilir. Düzenli uyku ve kahvaltı yapma alışkanlığı kazanılmalıdır. Beyin fonksiyonlarını desteklemek için bol su içilmelidir.”

Olumsuz Düşüncelerle Başa Çıkma

“Olumsuz düşünceler yerine kuvvet dili kullanılmalıdır. Geçmişte yaşanan başarısızlıkların veya eleştirilerin etkisiyle oluşan öğrenilmiş çaresizlik düşünceleri yerine, hedefe odaklanılmalı ve başarının nasıl sağlanabileceği düşünülmelidir.”

5 Tane Daha Tekniğini Kullan

“Ders çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra canınız sıkılıp masa başından kalkmak istediğinizde kendinizi zorlayıp “5 dakika daha” ya da “5 tane daha soru çözmeliyim” demelisiniz. Daha sonra zaman içerisinde bu süreyi uzatmalısınız.”