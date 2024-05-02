Genç çiftçiden gençlere nasihatler

Kahramanmaraş’ta yaşayan 25 yaşındaki genç çiftçi Ökkeş Arıkan, tarlada traktör ile yonca balyaları hazırlayıp, öğütüldükten sonra kendisine ait hayvanlara vereceğini söyleyerek, "Malum depremin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Birinci derecede yakınlarımızı kaybettik. Hayat devam ediyor, tutunmaya çalışıyoruz. Biz burada yonca üretiyoruz ve bu ürünü hayvanlara veriyoruz” dedi.

Ülkenin kalkınması adına tarım ve hayvancılık yaptığını ifade eden Arıkan, devletin okumuş insana da, çalışan insana da ihtiyacı olduğunu söyledi.

Arıkan, "Bizler genç çiftçiler devletten hayvansal, yakıt ve yem anlamında destek bekliyoruz. Her şey okumak ile bitmez, bu devletin hamala da ihtiyacı var, okumuş adama da ihtiyacı var. Okuyarak benim gibi çiftçiliğe yönelenler var. Liseyi açıktan bitiriyorum. Aynı zamanda ziraat fakültesini bitirmeyi düşünüyorum. Hem okuyup hem çalışmak, kendimi geliştirmek. Farklı ne yapabilirim, okul dışında yaz mevsiminde 90 gün boyunca öğrenci tatil farklı işler yapabilir. Köyde bir genç ise illaki iş vardır ama şehirde yaşıyorsa bir şeyler üretmesi ve çalışması gerekir. Benim hedefim bu işi ilerletmek, bir işe bağlı kalmıyorum. Mesleğim kepçe operatörü ve hayvanlarım da var. Hem hayvanlara bakıp hem ziraat işimi yapıp hem de mesleğimi ilerlettim; bu şekilde hayatımı sürdürüyorum" diye konuştu.