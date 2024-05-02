’Komünist başkan’, 67 milyon borçla aldığı belediyeyi 230 milyon borçla devretti

31 Mart yerel seçimlerinde TKP’den DEM Parti’ye geçen Tunceli Belediyesinde güncel borç miktarı açıklandı. Belediye Meclis Salonunda düzenlenen açıklamaya Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim amirleri de katıldı. Açıklamada konuşan Konak, belediyenin güncel borcu, envanterinde yer alan taşınmazlar, araç filosu ve personel dağılımı hakkında bilgi verdi. Konak, ’’5 Nisan 2024 tarihi itibariyle belediyemizin toplam borcu 230 milyon 673 bin 692 liradır. Belediyemizin 2023 yılı toplam geliri 188 milyon, toplam gideri 271 milyon lira. Personel giderleri brüt bütçemizin yüzde 84’üne pay almaktadır. Son 5 yıllık süreç içerisinde 145 kişi işe alınmış’’ dedi.