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’Komünist başkan’, 67 milyon borçla aldığı belediyeyi 230 milyon borçla devretti

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’Komünist Başkan’ olarak bilinen TKP’li eski Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu’nun, 67 milyon liralık borçla aldığı belediyeyi 230 milyon liralık borçla devrettiği ortaya çıktı. Maçoğlu’nun 5 yıllık süre içerisinde 145 kişiyi işe aldığı belirlendi.

’Komünist başkan’, 67 milyon borçla aldığı belediyeyi 230 milyon borçla devretti mask
’Komünist başkan’, 67 milyon borçla aldığı belediyeyi 230 milyon borçla devretti
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31 Mart yerel seçimlerinde TKP’den DEM Parti’ye geçen Tunceli Belediyesinde güncel borç miktarı açıklandı. Belediye Meclis Salonunda düzenlenen açıklamaya Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, ilgili birim amirleri de katıldı. Açıklamada konuşan Konak, belediyenin güncel borcu, envanterinde yer alan taşınmazlar, araç filosu ve personel dağılımı hakkında bilgi verdi. Konak, ’’5 Nisan 2024 tarihi itibariyle belediyemizin toplam borcu 230 milyon 673 bin 692 liradır. Belediyemizin 2023 yılı toplam geliri 188 milyon, toplam gideri 271 milyon lira. Personel giderleri brüt bütçemizin yüzde 84’üne pay almaktadır. Son 5 yıllık süreç içerisinde 145 kişi işe alınmış’’ dedi.

02 May 2024 - 11:24 İHA Tunceli- Politika

Mahreç  İha

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