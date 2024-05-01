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Nevşehir’e şehit ateşi düştü

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Pençe Kilit Harekat Bölgesi’nde görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş’ın acı haberi Nevşehir’deki annesine verildi.

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Pençe Kilit Harekat Bölgesi’nde görevi esnasında yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş’ın Nevşehir’de Güzel Yurt Mahallesi’ndeki annesine oğlunun şehadet haberi, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir İl Jandarma Alay Komutanı Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından verildi. Vali Fidan, şehidin annesine baş sağlığı dileyerek oğlunun şehadet haberini verdi.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Bekar olan Toktaş’ın babasının da önceden vefat ettiği öğrenildi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan yazılı yayınladığı mesajda, "Kahraman şehit Sait Toktaş’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Nevşehirli hemşerilerimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

Pençe Kilit Harekat Bölgesi’nde şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş’ın naaşı yarın öğle namazına müteakip Boğaz Köyü Merkez Camii’ndeki cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

01 May 2024 - 22:29 İHA Nevşehir- Asayiş

Mahreç  İha

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