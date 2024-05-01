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Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş’ın şehit olduğunu açıkladı.

Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu mask
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, mevziiye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

01 May 2024 - 21:51 İHA Ankara- Asayiş

Mahreç  İha

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