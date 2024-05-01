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’Hac vizesi’ olmadan hac yapılamayacak

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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, sahte hac şirketlerine karşı uyarıda bulunarak, ’hac vizesi’ olmadan hac yapılmayacağını açıkladı.

’Hac vizesi’ olmadan hac yapılamayacak mask
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Bakanlık yetkilileri, hac ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerin, sahte hac kampanyalarının kurbanı olmamaları konusunda uyararak, "Hac ibadeti ancak ilgili makamlarca ve ülkelerin hac işleri ofisleri aracılığıyla koordineli olarak verilen hac vizesi alınarak veya resmi hac ibadeti olmayan ülkeler için “Nasak Hac” platformu üzerinden yapılabilmektedir" dedi.

Umre, turizm, çalışma, aile ziyareti, transit ve diğer vize türlerinin, hac ibadetini gerçekleştirmede geçerli olmayacağı, hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin mutlaka ’Hac vizesi’ alması gerektiği kaydedildi.

01 May 2024 - 21:27 İHA İstanbul- Güncel

Mahreç  İha

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