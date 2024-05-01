- Asayiş

Kayganlaşan yolda karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı

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Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kayganlaşan yolda karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı mask
Kayganlaşan yolda karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
Kayganlaşan yolda karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı
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Edinilen bilgilere göre kaza, Ziyaret geçidi mevkiinde meydana geldi. N.Y. idaresindeki 16 V 8218 plakalı Fiat marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan H.Ş. ve G.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan N.Y.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

01 May 2024 - 18:49 İHA Sivas- Asayiş

Mahreç  İha

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