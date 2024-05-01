Kayganlaşan yolda karşı şeride geçip takla attı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Ziyaret geçidi mevkiinde meydana geldi. N.Y. idaresindeki 16 V 8218 plakalı Fiat marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan H.Ş. ve G.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan N.Y.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.