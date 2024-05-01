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Afşin'de sağanak yağış etkili oldu

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Afşin'de aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Afşin'de sağanak yağış etkili oldu mask
Afşin'de sağanak yağış etkili oldu
Afşin'de sağanak yağış etkili oldu
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Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi’nde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İlçede etkili olan yağış birden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Şiddetli yağışın olduğu saatlerde vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

01 May 2024 - 17:52 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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