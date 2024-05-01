Afşin'de sağanak yağış etkili oldu

Afşin ilçesi Çobanbeyli Mahallesi’nde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İlçede etkili olan yağış birden bastırınca vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Şiddetli yağışın olduğu saatlerde vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.