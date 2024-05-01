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Binboğa Dağından çiriş toplayıp satıyor

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Afşin'de bir vatandaş, Binboğa Dağlarından çiriş toplayarak satışını yapıp geçimini sağlıyor.

Binboğa Dağından çiriş toplayıp satıyor mask
Binboğa Dağından çiriş toplayıp satıyor
Binboğa Dağından çiriş toplayıp satıyor
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Afşin ilçesinde 2950 metre yükseklikte ki Binboğa Dağından çiriş topladığını söyleyen Cuma Dal, "Biz çirişleri katırlarla, hayvanlarla dağın yüksek tepelerinden toplayarak getiriyoruz ve halka sunuyoruz" dedi.

Çirişin faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyleyen Dal, "Afşin’de Binboğa Dağlarında bulunuyor. Yüksek tepelerden toplayıp getiriyoruz. Zorlu bir yolculuktan sonra halkın hizmetine sunuyoruz. Çirişin faydaları çok fazla. Şeker hastalığı, kabızlığa çok iyi gelir. Faydaları saymakla bitmez. Çirişin böreği de yapılıyor. Özellikle böreğini yapmak için gelenler oluyor. Belirli bir kilo da alıp gidiyorlar. Çiriş, karın bittiği yerde başlıyor. Biz kendimiz katırlarla, hayvanlarla dağın yüksek tepelerinden toplayarak getiriyoruz ve halkımıza sunuyoruz. Şuan 50 liradan satışa sunuyoruz. Gelen misafirlere sunuyoruz ve bu yıl satışı da çok iyi. Müşterilerimizi buraya bekliyoruz" dedi.

01 May 2024 - 17:51 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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