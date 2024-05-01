Binboğa Dağından çiriş toplayıp satıyor

Afşin ilçesinde 2950 metre yükseklikte ki Binboğa Dağından çiriş topladığını söyleyen Cuma Dal, "Biz çirişleri katırlarla, hayvanlarla dağın yüksek tepelerinden toplayarak getiriyoruz ve halka sunuyoruz" dedi.

Çirişin faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyleyen Dal, "Afşin’de Binboğa Dağlarında bulunuyor. Yüksek tepelerden toplayıp getiriyoruz. Zorlu bir yolculuktan sonra halkın hizmetine sunuyoruz. Çirişin faydaları çok fazla. Şeker hastalığı, kabızlığa çok iyi gelir. Faydaları saymakla bitmez. Çirişin böreği de yapılıyor. Özellikle böreğini yapmak için gelenler oluyor. Belirli bir kilo da alıp gidiyorlar. Çiriş, karın bittiği yerde başlıyor. Biz kendimiz katırlarla, hayvanlarla dağın yüksek tepelerinden toplayarak getiriyoruz ve halkımıza sunuyoruz. Şuan 50 liradan satışa sunuyoruz. Gelen misafirlere sunuyoruz ve bu yıl satışı da çok iyi. Müşterilerimizi buraya bekliyoruz" dedi.