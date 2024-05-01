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Bakan Işıkhan: İşçi kardeşlerimizin haklarını gözetmeye, refahlarını artırmaya devam edeceğiz

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emek ve alın teriyle ülkemizi bugünlere taşıyan işçi kardeşlerimizin haklarını gözetmeye, refahlarını artırmaya Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan: İşçi kardeşlerimizin haklarını gözetmeye, refahlarını artırmaya devam edeceğiz mask
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 13. Çalışma Meclisi'nin dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kapanış yemeğinde, işçiler adına söz alan Saadet Tom'un konuşmasına yer verdi.

"Her daim emekçinin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile milletin evinde işçi kardeşlerimizle bir araya geldik." ifadelerini kullanan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"İşçi kardeşimiz Saadet Tom Hanımefendinin duygu dolu konuşması gönlümüze dokundu. Emek ve alın teriyle ülkemizi bugünlere taşıyan işçi kardeşlerimizin haklarını gözetmeye, refahlarını artırmaya Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz."

# Türkiye

01 May 2024 - 17:06 AA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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