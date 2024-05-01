Meteoroloji, Ekinözü ve Nurhak'ı uyardı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Ekinözü ve Nurhak genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışla ilgili olarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 2 Mayıs Perşembe günü 08.00-23.30 saatleri arasında Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Vatandaşların ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve dolu gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.