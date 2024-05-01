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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı mask
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Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda geçirdiği kazada yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

# Türkiye

01 May 2024 - 16:47 AA Ankara- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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