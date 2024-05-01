Nedim Bakırcı Beauty World törenle açıldı

Elbistan’da, sunduğu hizmetlerle ışıltılı bir güzellik arayan ve güzellikte kendini bulmak isteyen kadınların ilk tercihi olmayı hedefleyen Nedim Bakırcı Beauty World Güzellik Merkezi törenle hizmete açıldı.

Nedim Bakırcı Beauty World, Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi Nezihkent A Blokta düzenlenen törenle tecrübeli kadrosu ve en son teknoloji cihazları ile güzelliğine önem veren bayanlara hizmet vermeye başladı.

İşletmeciliğini Zehra Kılıç’ın yaptığı, Nedim Bakırcı Beauty World’ün açılış kurdelesi Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz tarafından kesildi.

Kusursuz bakım isteyen kadınların ilk tercihi olmak istediklerini söyleyen işletme sahibi Zehra Kılıç, “Botoks dolgu, PRP, lazer epilasyon, mikro iğne sistemi (altın iğne) fraksiyonel radyofrekans, ozon tedavisi, fraksiyonel CO2 lazer, et benleri tedavisi, mezoterapi, tırnak, el, ayak sağlığı, cilt bakımı, casmara maske, kaş kirpik laminasyonu, dermokozmetikler, glutatyon ve c vitamini, ip askı, güzellik ve medikal estetik eğitimleri gibi tüm hizmetleri profesyonel bir ekip tarafından sunuyoruz. Güzellik merkezimizde ayrıca saç dökülmesi tedavisi, anti-aging (yaşlanma karşıtı), kırışıklık giderme, cilt yenileme, renk açma, yara skarı tedavisi, akne ve akne izi tedavisi, kılcal damarlanma tedavisi ve gözenekli cilt tedavisi ile bayanların hizmetinde olacağız. Bakımın gizli güzellikleri yansıttığını düşünen, kusursuz ve ışıltılı bir cilde sahip olmak isteyen, makyajın dönüştürücü gücüne inanan, küçük dokunuşlarla güzelliğine güzellik katmak isteyen kadınlarımızı salonumuza bekliyoruz. Tüm güzellik ve bakım trendlerini bulabileceğiniz merkezimiz, kişiye özel çözümlerle de yanınızda olacak. Randevu ya da bilgi almak isteyenler, 0 530 626 34 94- 0 505 913 16 24 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler veya elbistanestetikk instagram sayfamızdan bizi takip edebilirler. Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.