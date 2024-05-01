Çiftçiler ekiyor, onlar yiyor: domuz istilası canlarından bezdirdi!

Elbistan ve Afşin’deki binlerce dönüm tarım arazisine ekilen mısırlar domuzların istilasına uğradı. Çiftçilerse, ürünlerini kurtarmak için günün 24 saati nöbete başladı.

Tarlada asker gibi nöbet tutan çiftçiler, yetkililere çağrı yaparak, “Av serbest bırakılmaz ya da sürek avı yapılmazsa ürün namına bir şey kalmayacak” dediler.

Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Mahallesi ile Elbistan’ın bu bölgeye yakın arazilerinde sürüyle gezen yaban domuzları, çiftçilerin korkulu rüyası haline geldi. Geçimini çiftçilikle sağlayan mahalle halkı, tarlalarına dadanan domuzlarla mücadele etmenin yollarını arıyor. Mısır başta olmak üzere şeker pancarı ve buğday tarlalarında yaban domuzlarının yol açtığı zararla karşılaşan çiftçiler, hem emeklerinin boşa gitmesine hem de maddi kayıplarına üzülüyor. Topraktaki tohumları, burunları ile kazarak çıkaran yaban domuzları, geride ise hiçbir şey bırakmıyor. Çiftçilerin de; domuz istilasına uğrayan tarlalarında yeniden ekim yapmaktan başka çaresi kalmıyor. Ekili arazilerini domuzlardan korumak isteyen çiftçiler ise tarlalarından bir an olsun bile ayrılamıyor. Sadece gece değil gündüz bile tarlalarda dolaşan domuzlara karşı 24 saat nöbet tutan çiftçiler, av yasağının kaldırılmasını istiyor.

‘Tohumlar toprağa düşmeden geliyorlar’ diyen çiftçiler, “Bunların korkusundan ekim yapamaz olduk. Tohumu ektiğimiz anda dört bir yandan geliyorlar. Ne ektiysek onu yiyorlar. Sanki tarlanın sahibi biz de onlar. Ne yapsak çare bulamıyoruz. Geçen yıl da varlardı ama bu sene sayıları daha da artmış. Nereye kafamızı çevirsek bir domuzla göz göze geliyoruz” ifadelerini kullandılar.

Zararın daha fazla büyümesini engellemek amacıyla günün 24 saati nöbet tuttuklarını anlatan çiftçiler, “Av yasağı gereği biz domuzlara tüfekle müdahale edemiyoruz. Ancak korkutmak için havaya ateş açıyoruz. Düzenlenecek sürek avlarıyla bunların sayısını kontrol altına alınabilir. Ya da çiftçiye avlanma izni verilsin. Yoksa bunlar çiftçiyi de ekinleri de bitirecek” çağrısında bulundular.