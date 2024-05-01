Yeni başkandan indirim beklerken zamlı tarife hayata geçti

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (KASKİ), içme suyunda mayıs ayından geçerli olmak üzere 39 kuruşluk artışa gitti.

31 Mart’ta yapılan mahalli idareler genel seçimlerinin ardından göreve gelen birçok belediye başkanının ilk icraatından birisi de içme suyunda indirime gitmek oldu. İçme suyunda yüzde 20’lere varan indirimler uygulayarak vatandaşın faturasını düşürmek isteyen başkanlar, halkın da takdiri ile karşılandı. Her ay gelen otomatik zamla su faturası kabaran vatandaşlar da 31 Mart seçimlerinden sonra işbaşı yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in de benzer bir adım atmasını bekliyordu. Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (KASKİ) yayımladığı mayıs ayı içme suyu tarifesi indirim bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. KASKİ, mayıs ayından geçerli olmak üzere 10 ila 39 kuruş arasında değişen oranlarda zam yapıldığını duyurdu.

Otomatik fiyatlandırma uygulaması çerçevesindeki yeni fiyatlara göre, Elbistan ilçe merkezinde 12 lira 27 kuruş olan içme suyunun m³’ü 12 lira 66 kuruşa yükseldi. Beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerindeki abonelerin kullandıkları su ise, 8 lira 2 kuruştan 8 lira 26 kuruşa yükseldi. Köyken mahalle statüsüne kavuşan yerleşim alanlarının içme suyu bedeli de 4 lira 13 kuruştan hesaplanacak.

KASKİ’nin açıkladığı rakamlar, KDV, çevre ve temizlik vergisi, kullanılmış su uzaklaştırma bedeli gibi kalemleri kapsamıyor.