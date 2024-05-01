Minik kramponlar turnuvasında şampiyon belli oldu

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen minik kramponlar futbol turnuvasının şampiyonu Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu oldu.

Minik kramponlar futbol turnuvasına Elbistan genelindeki 16 ilkokulun takımı katıldı. Maçlar, Elbistan Gençlik Merkezi sahasında oynandı. Turnuvaya katılan minik futbolcular, profesyonellere taş çıkardı. Birbirinden yetenekli küçük sporcular, kıyasıya mücadeleleri ile yeşil sahaya renk katarken fair play kurallarından da ödün vermedi. Diğer öğrencilerin takımlarını coşkuyla desteklemeleri de turnuvaya ayrı bir heyecan kaynağı oldu. Turnuvanın final maçı, Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu ile Afşin-Elbistan Linyitleri İlkokulu takımları arasında oynandı. Rakibini yenen Şehit Kemal Özdoğan İlkokulu takımı, şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Afşin-Elbistan Linyitleri İlkokulu’nun ikinci olduğu turnuvada üçüncülüğü Şehit İsrafil Kargı İlkokulu ve dördüncülüğü de TOKİ Şehit Jandarma Er Levent Kuşoğlu İlkokulu elde etti.

Turnuvada dereceye giren takımlar için Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, Gençlik Merkezi Müdürü Enes Özeren ve okul müdürlerinin katılımıyla kupa töreni düzenlendi.

Öğrencilere kupa ve madalyalarını veren Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, “Futbolun coşkusunu doyasıya yaşadığımız turnuvamızda dereceye giren ve katılan takımlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Spora ve sporcuya verdikleri önemin altını çizen Çetin, “Çocuk ve gençlerimizin kurslarımızda eğitim alması, sosyalleşmesi, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini tamamlamaları bizim için büyük önem arz ediyor. Onların en iyi eğitimi almalarının yanında spor branşlarında da yeteneklerini keşfetmeleri ve sporla iç içe bir yaşam sürmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.