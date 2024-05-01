Şükür kurbanı geleneği bu yıl da devam etti

Elbistan’a bağlı İğde Mahallesi’nde bolluk, bereket ve afetlerin yaşanmaması için şükür kurbanı kesme geleneği bu yıl da devam etti.

İğde halkı, yıllar önce başlattığı şükür kurbanı kesme geleneğini sürdürüyor. Mahalle halkı, her yıl nisan-mayıs ayında bir araya geliyor. Herkes, bütçesine göre kurbanlık alımına katkı sunuyor. Bu yıl da omuz omuza veren İğde Mahallesi halkı, şükür kurbanı için büyükbaş hayvan aldı. Kurbanlık, kesimhaneye götürülerek mahalle sakinlerinin duaları ve tekbirleri eşliğinde kesildi. Kurban edilen hayvanın etiyle tüm mahalle sakinlerinin katılacağı birlik ve beraberlik yemeği düzenlenecek. 7’den 70’e tüm mahalle halkı, kurban etiyle yapılacak yemek için aynı sofrada buluşacak. Yemek ikramı sonrasında da eller yine semaya kalkacak ve dualar edilecek.

Şükür kurbanı kesilmesi ile ilgili değerlendirme yapan mahalle sakinleri, “Yüce Allah’ımıza bizlere sunduğu başta yağış olmak üzere tüm nimetlerden dolayı şükrümüzü gösterme adına ve 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem gibi afetlerin bir daha olmaması için kurban kestik. Mahalleli hep bir araya gelerek karınca kararınca herkes destek oldu. Herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandılar.