İmam Hatip Lisesi’nin proje ortaokulu kısmına sınavla öğrenci alınacak

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Ortaokulu’nda eğitim görecek öğrencileri belirlemek amacıyla 5.sınıflar için kabul sınavı yapılacak.

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu, 5.sınıf öğrencilerini bekliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 6 Şubat depremine rağmen 54 öğrencisinden 33’ünü puanlı okullara yerleştirerek göz dolduran bir başarı elde eden okul bu yılda yapacağı sınavla 5. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerini alacak.

Okula kabul sınavıyla ilgili olarak okul yönetiminden yapılan açıklamada; halihazırdaki 5. sınıfların akademik düzeyde Türkiye genelinde bir standart yakaladıkları vurgulandı.

5.sınıflar için her yıl sınırlı kontenjan dahilinde öğrenci alındığı, öğrencilerin akademik başarıları kadar manen de donanmış olmalarına özellikle önem verildiği ifade edilen açıklamada; ayrıca 6.7.ve 8. sınıflara da yine aynı sınavla öğrenci alınacağı ara sınıflarda deprem nedeniyle oluşan boşlukların doldurulacağı da bildirildi.

Huzurlu okul, mutlu öğrenci sloganıyla hareket edilen; veli, öğrenci ve öğretmen memnuniyetinin tam olması amaçlanan okulun kabul sınavı 18 Mayıs’ta yapılacak. Son başvuru tarihi ise 15 Mayıs olarak açıklandı. Başvurular, okulun web sitesi üzerinden online olarak yapılacak.