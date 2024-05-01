Nişanlı çiftlere çeyiz desteği başvuruları başladı

Elbistan’da, “Yuvalar Kuruyoruz” projesi kapsamında depremzede çiftlere, beyaz eşya, halı-mobilya, sarrafiye, zücaciye ve giyim gibi kalemlerde çeyiz desteği verilecek.

Elbistan Müftlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Elbistan Şubesi, depremzede çiftlerin düğününü yapacak. Konya İl Müftülüğü’nün destekleri ile hayata geçirilen ‘Yuvalar Kuruyoruz’ projesi çerçevesinde evliliğe adım atacak çiftlere çeyiz yardımında bulunulacak.

Depremde hayalleri yıkılan Elbistanlı afetzede gençlere umut olacak projeden yararlanmak isteyen nişanlı çiftlerin, depremzede olması şartı aranacak. Evlilik yapacak çiftin, 18-40 yaş arasında ve ilk evlilikleri olması gerekiyor.

Başvuru şartlarını taşıyan nişanlı çiftlere, beyaz eşya, halı-mobilya, sarrafiye, zücaciye, ev tekstili giyim ve hediye paketi verilecek.

Başvurular ise, Elbistan İlçe Müftülüğü’ne yapılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen nişanlı çiftler ikametgah, nüfus kayıt örneği, vergi kaydı yoktur belgesi, mal varlığı yoktur belgesi, üzerine kayıtlı araç yoktur belgesi, kimlik fotokopisi ve nikah cüzdanı fotokopisi ile başvuru yapacak.