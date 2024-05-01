Başkan Demir’den Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’e ziyaret

İstanbul Kahramanmaraş ve İlçeleri Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MARAŞYURT) Başkanı Harun Demir, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ü ziyaret etti.

Kurulduğu günden bugüne kadar ve özellikle de deprem sonrasında, Elbistan başta olmak üzere afet bölgesinde yaraları sarmak için İstanbul’dan gönül köprüsü kuran Kahramanmaraş ve İlçeleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği’nin (MARAŞYURT) Başkanı Harun Demir, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz’ü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette dernek faaliyetleri hakkında Başkan Erkan Gürbüz’e bilgi aktaran Demir, “Şehrimizden uzakta olsak da kalbimiz Elbistan’da” dedi.

Elbistan’ın tanıtımı başta olmak üzere Elbistanlılık dayanışmasının sağlanması noktasında dernek olarak önemli görevler üstlendiklerini belirten MARAŞYURT Derneği Başkanı Harun Demir, “İstanbul’da ve çevre illerdeki hemşerilerimizle bağlarımızı güçlendirmek, şehrimizin çeşitli platformlarda sorunlarını dile getirmek, birliğimizi ve beraberliğimizi sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyoruz.

Sosyal etkinliklerimizin yanı sıra şehrimizin ekonomik anlamda da potansiyelinin İstanbul’da tanıtılması, Elbistan’ımızın yeni yatırımlarla buluşması için de iş dünyasında lobi faaliyetleri sürdürüyoruz. Sayın Başkanımız da Elbistan halkının teveccühü ile görevine başladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte şehrimiz adına atılacak konularda üzerimize düşeni hep beraber yapacağımızın bilinmesini isterim. Elbistan bizim ortak değerimiz. Şehrimizin kalkınmasını, gelişmesini ve daha da ileriye gitmesini siyaset üstü bir konu olarak görüyoruz. Bundan sonra da sivil toplum kuruluşu olarak bu minvalde Sayın Başkanımızla şehrimiz için omuza omuza çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz de; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ülkemizin dört bir yanında bulunan Elbistanlı hemşerilerimizle birlikte ortak akıl üreterek hep birlikte yaptığımız çalışmalarla şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız” şeklinde konuştu.

Başkan Demir, Başkan Erkan Gürbüz’e, ziyaretin anısına plaket takdim etti.