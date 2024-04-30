Şırnak’ta şehit askerler için tören düzenlendi

Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Antalya nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) ve Hatay nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş (27) için 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Ambulansla tören alanına getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek’in okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazesi, ambulanslarla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na götürüldü. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen’in cenazesi memleketi Antalya’ya, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş’ın cenazesi ise memleketi Hatay’a havayolu ile gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurum temsilcileri, Sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.