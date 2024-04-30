- Asayiş

Polis merkezinde 2 amiri şehit eden zanlı polis memuru tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman’da polis merkezi amiri ve ekipler amirini beylik tabancasıyla vurarak şehit eden polis memuru S.U.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis merkezinde 2 amiri şehit eden zanlı polis memuru tutuklandı mask
Polis merkezinde 2 amiri şehit eden zanlı polis memuru tutuklandı
Polis merkezinde 2 amiri şehit eden zanlı polis memuru tutuklandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezinde önceki akşam meydana gelen olayda Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Ekipler Amiri Gökhan Özer, polis memuru S.U.Ş. tarafından açılan ateş sonucu şehit edilmişti. Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen polis memuru, hastanede gördüğü tedavinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlı polis memuru, mahkeme tarafından tutuklanarak Siverek Cezaevine gönderildi. Jandarma ve polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında tekerlekli sandalye ile adliyeye getirilen zanlı, daha sonra ambulansa bindirilerek cezaevine gönderildi.

Zanlının ifadesinde, kendisinin bankada bulunan parasını dolandırmak isteyen kişiler olduğunu, dolandırıcılığı önlemek ve şikayetçi olmak için polis merkezine gittiğini, kendisi ile ilgilenilmediğini iddia ederek silahını çıkarıp ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

30 Nis 2024 - 21:25 İHA Adiyaman- Asayiş

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL