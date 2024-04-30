Antalya’ya şehit ateşi düştü

Çakırsöğüt Komando Tugayı’na ait askeri aracın Akçay Askeri Üs bölgesi giden yolda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen’in Antalya’nın Manavgat ilçesi Çakış mahallesindeki ailesine acı haber verildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken taziye çadırı kuruldu. Şehit Mustafa Şen’in cenazesinin yarın düzenlenecek askeri törenle Çakış Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.