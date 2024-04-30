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Şehit Uzman Çavuş’un baba ocağına acı haber verildi

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Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ensar Ertaş’ın Hatay’daki baba evine acı haber verildi.

Şehit Uzman Çavuş’un baba ocağına acı haber verildi mask
Şehit Uzman Çavuş’un baba ocağına acı haber verildi
Şehit Uzman Çavuş’un baba ocağına acı haber verildi
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Şırnak’ın Kayaboyun köyü mevkiinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ensar Ertaş şehit oldu, 1’i ağır 3 asker yaralandı. Kazada şehit olan Uzman Çavuş Ertaş’ın Hatay’ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan baba evine acı haber verildi. Şehit Ertaş’ın baba ocağına bayrak asıldı. Şehit Ertaş’ın bekar olduğu öğrenildi.

30 Nis 2024 - 19:38 İHA Hatay- Asayiş

Mahreç  İha

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