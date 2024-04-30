Valilik, kuvvetli yağış için saat verip uyardı

Kahramanmaraş Valiliği, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışla ilgili olarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden derlenen bilgilere göre, Çarşamba günü sabah erken saatlerden itibaren il genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışların, aynı gün saatlerine kadar yerel ve kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş Valiliği de, 1 Mayıs Çarşamba günü 06.00-21.00 saatleri arasında il genelinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Kahramanmaraş Valiliği, “Kahramanmaraş ve çevrelerinde çarşamba sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle hatırlatıyoruz” açıklamasında bulundu.