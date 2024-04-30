Elbistan’ı ayağa kaldıracak projeye 1 milyar 834 milyon TL harcanacak

Elbistan’da, asrın felaketinin büyük yıkıma yol açtığı yerlerden biri olan Malatya Caddesi ile Hacı Esat Efendi Caddesi arasındaki bölgeyi yeniden ayağa kaldıracak proje için 1 milyar 834 milyon lira harcanacak.

Elbistan, 6 Şubat 2023’teki 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yapı stokunun yüzde 50’ye yakınını kaybetti. Bu kaybın en ağır faturasının çıktığı yerlerin başında ise şehrin ekonomisinin can damarı olan caddeler geldi. Binlerce işyeri ve ev yıkıldı. Ahmet Karacabey, Hacı Esat Efendi ve Malatya Caddesi’nde depremin şiddetine çok az sayıda bina dayanabildi. Bu bölgelerdeki esnaflar, yaklaşık 1 yıldır konteynerlerde ticari hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Evleri yıkılan vatandaşlar da; konteyner kent ya da bulabildikleri başka evlerde yaşamlarına devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen yerlerde şehir merkezlerinin yeniden dizaynı ve tasarımı için rezerv alan uygulaması başlattı. Elbistan için ilk hazırlanan rezerv alanın sınırları değişti. Sonradan hazırlanan rezerv alanın çerçevesi de daraltıldı. Etaplar halinde yapılması planlanan rezerv alanın 3’üncü grup 1’inci etabı ise 716 konut ve 140 işyerini kapsıyor. Bu etapla, Malatya Caddesi ile Hacı Esat Efendi Caddesi’nin arasında kalan bölgenin çehresi tamamen değişecek.

Elbistan’da esnafların ve vatandaşların merakla beklediği projenin maliyeti de belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın düzenlediği 716 konut, 140 işyeri ile çevre düzenlemesi ihalesine 7 firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 2 milyar 95 milyon lira olarak belirlenen proje için verilen en düşük teklif ise 1 milyar 834 milyon lira oldu.

Sözleşmesi imzalanan projenin tamamlanması için yükleniciye 300 gün süre tanındı.