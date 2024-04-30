Kaymakam Ataman: “Elbistan’a salça fabrikasının proje hazırlığı tamamlandı”

Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, ilçeye bağlı Kalealtı Mahallesi’ne salça fabrikası yapılması için hazırlanan projenin DOĞAKA’ya sunulduğunu söyledi.

İlçeye bağlı kırsal Kalealtı, Karaelbistan, İğde, Çalış ve Izgın gibi mahallelerde uzun yıllardır domates ekimi yapılıyor. Mahalle halkının önemli geçim kaynağından biri olan domatesin, salçaya dönüşmesi ve ekonomik yönden katma değerinin artması amacıyla tesisleşme yoluna gidiliyor.

Bölgedeki diğer tarım ürünlerinde tesisleşmeyle ilgili girişimlerde bulunan Elbistan Kaymakamı Yunus Ataman, ilçedeki domatesin salçaya dönüştürülerek piyasaya sunulması amacıyla fabrikalaşma sürecinin başladığını dile getirdi.

Fabrikanın, Kalealtı Mahallesi’nde kurulacağını ifade eden Kaymakam Ataman, yatırımla ilgili Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan (DOĞAKA) destek alınacağını söyledi.

Elbistan’ın tarım sektörüyle ilgili potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek istediklerinin altını çizen Kaymakam Ataman, “Karaelbistan, Kalealtı, İğde, Çalış, Izgın ve diğer mahallelerimizde yetiştirilen domateslerin işlenmesi ve salça haline getirilmesi; çiftçilerimizin daha yüksek gelir elde etmelerinin sağlanması amacıyla Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ile iş birliği içerisinde Kalealtı Mahallemizde fabrika yapılması için proje hazırladık. Projenin kabul edilmesiyle birlikte hızlı bir şekilde inşaat çalışmalarına başlayacağız. İlçemizde önem arz eden bu projenin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.