Elbistan’da ‘sarı yengeç örümceği’ görenleri şaşırttı

Elbistan’da yaşadığı ilk kez belirlenen ve literatürdeki adı ‘Thomisidae’ olan ‘sarı yengeç örümceği’ görenleri şaşırttı.

Türkiye’de çok nadir olarak görülen ‘sarı yengeç örümceği’, Elbistan’a bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde bir vatandaş tarafından fark edildi. Arazide çalışan vatandaş, kayanın üzerinde daha önce hiç karşılaşmadığı renkteki örümceği görünce hemen cep telefonuna sarıldı. Örümceğin, Avrupa’da yaygın olarak yaşayan ve literatüre ‘Thomisidae’ olarak geçen sarı yengeç örümceği olduğu ortaya çıktı.

Genellikle aynı renkteki çiçeklerde kamufle olarak avlandığı için bölgede yaşadığına dair kanıt bulunmayan sarı yengeç örümceği, küçük olmasına rağmen çok iyi bir avcı olarak biliniyor. Çiçeğin rengini alarak kamufle olan örümcek, tüm yaşamını yerleştiği çiçeğin üzerinde geçirerek bitkilere gelen böceklerle besleniyor. Örümcek uygun bir av bitkiye gelinceye kadar çiçeğin üzerinde günler, hatta haftalarca hareketsiz bekler. Ön ayaklarıyla avını yakalar ve kurbanı felç eden bir zehir salgılar avının iç organlarını sıvıya dönüştürerek avını parçalar.

Sarı yengeç örümcekleri, diğer birçok örümcek türü gibi zehirli olmalarına karşın zehirleri insanlarda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmıyor.