Saç teli ve mezar toprağı ile yaptığı eşyalar geçim kaynağı oldu

Elbistan’da, 3 çocuk annesi kadın, mikrokredi desteği ile atıldığı iş yaşamında saç teli ve mezar toprağından epoksi kullanarak tespih, kolye ucu ve anahtarlık gibi eşyalar üretiyor.

Sevdiklerinden bir parçayı anı olarak saklamak isteyenler, özellikle de saç telinden yapılan tespih ve hediyelik eşyalara büyük ilgi gösteriyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Türkiye Grameen Mikrofinans Programı, Elbistan Mikrokredi Şubesi aracılığıyla kadınların mikro-girişimci olmalarını destekleme çalışmalarına deprem sürecinde de aralıksız devam ediyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Türkiye Grameen Mikrofinans Programının (TGMP) sağladığı mikrokredi desteğinden faydalanan 30 yaşındaki evli ve 3 çocuk annesi Zeynep Taşkın, ilk başta duyanları şaşırtan bir yöntemle iş dünyasına atıldı.

Elbistan Mikrokredi Şubesi’nden nakdi destek alan Taşkın, daha önceden ilgi duyduğu epoksi ile süs eşyası yapma işini mesleğe dönüştürdü.

İlk olarak reçine türü epoksi kullanarak yakınlarının birkaç saç telini içine koyduğu kolye ucu hazırlayan Taşkın, çevresinden gelen talep artınca bu merakını mesleğe dönüştürmeye karar verdiğini söyledi.

Gerekli malzemeleri alabilmek için ihtiyaç duyduğu desteği Elbistan Mikrokredi Şubesi’nden aldığını anlatan Taşkın, ardından da yeni çalışmalar geliştirdiğini ifade etti.

Özellikle evli çiftlerin, ya da ailelerin çocuklarının saç telleri ile yapılan kolye ucu tespih, bileklik tarzı eşyaları tercih ettiğini vurgulayan Zeynep Taşkın, “Sevdiklerinden canlı bir parçayı anı olarak saklamak isteyenler yoğunlukta. Ölümsüz hatırlar olsun istiyorlar” dedi.

Taşkın, daha sonraları farklı taleplerle de karşılaştığını belirterek, “Bu işe merakım vardı. İlk başlarda kendim ve yakın çevrem için yapıyordum. Daha sonraları talep artmaya başladı. Ben de bu merakımı işe dönüştürmeye karar verdim. Kendi birikimimi, Mikrokredi’den aldığım destekle birleştirip evimin bir odasını atölyeye dönüştürdüm. Saç teli kullanarak başladım. Emek ve zaman isteyen bir meslek aslında. Daha sonra sevdiklerini ve yakınlarını kaybedenlerin mezar toprağından benzer eşyalar yapma isteğiyle karşılaştım. İnsanlar, kaybettikleri yakınlarının hatırasını evlerinin bir köşesinde ya da yanlarında bulundurmak istiyor. Ben de onların isteğine göre, kolye ucu, tespih anahtarlık, bileklik ya da tepsi yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden satış yaptığını dile getiren Zeynep Taşkın, “Türkiye’nin birçok ilinden müşterim var. Yurtdışından da talep geliyor. Kargo ile ürünleri gönderiyorum. Aylık da 10 bin lira gibi bir gelirim oluyor. Üretmek çok keyifli bir duygu. Çocuklarımın eğitim masrafları başta olmak üzere aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yolda bana destek olan Elbistan Mikrokredi Şubesi yetkililerine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.