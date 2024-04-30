Onlarca mahalle elektriksiz kalacak

Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, TEİAŞ’ın çalışmaları nedeniyle Elbistan’da çok sayıda kırsal mahallede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Akedaş’tan yapılan duyuruya göre, kesintiler 2 Mayıs Perşembe günü itibariyle başlayacak. Kesinti 3 saat sürecek. Kesintiden Izgın, Yapraklı, Karahüyük, Balıkçıl, Doğan, Ağlıca, Alembey, Güvercinlik, Hasankendi, Bahçelievler, Tepebaşı Mahalleleri etkilenecek. Kesinti, 11.00-14.00 saatleri arasında yapılacak.

3 Mayıs Cuma günü ise, 08.00-11.00 saatleri arasında Elmalı, Körücek, Kalaycık, Kışla, Hacıhasanlı, Gökçek, Sarıyatak, Akarca, Ovacık Mahalleleri, Balıkçıl, Ağlıca, Doğan, Alembey, Çatova, Küçükyapalak Mahalleleri’nin bir kısmı ile Afşin ilçesine bağlı Çomüdüz Alimpınar Mahalleleri’nde elektrik kesintisine gidilecek.

Duyuruda; kesinti süresince; vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartması istendi. Ayrıca, yapılacak çalışmaların programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayrıcını açmaları, detaylı bilgi almak ve herhangi bir sorundan kaynaklanan problemler için 186 Akedaş elektrik arıza hattını aramaları hatırlatıldı.