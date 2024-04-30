Beren Sigorta Elbistan’da hizmet veriyor

Sigortacılık sektöründe bütün branşlarda çözümler sunan Beren Sigorta Elbistan ve bölge halkına hizmet vermeye başladı.

Beren Sigorta işletmeciliğini yapan Necip Bedirhan Erol ve Fatih Modaoğlu, DASK, trafik, yangın, konut, işyeri, sağlık, yangın, ferdi kaza ve nakliyat sigortası hizmeti verdiklerini söylediler.

Sigortanın hayata güvenle bakmak olduğunu belirten işletme sahipleri Necip Bedirhan Erol ve Fatih Modaoğlu, “Trafik, kasko, konut, DASK, yangın, işyeri, nakliyat, sağlık gibi pek çok konuda sigorta hizmetleri sunuyoruz. İnsan yaşamı, birçok riski de bünyesinde barındırıyor. Biz de firma olarak sunduğumuz sigorta çözümleri ile vatandaşlarımızın evi, arabası, işyeri, sağlığı ve seyahatleri başta olmak üzere tüm hayatı için riskleri en aza indirmeyi amaçlıyoruz” dediler.

Sigortanın aslında geleceğe yönelik bir kavram olduğunu ifade eden Necip Bedirhan Erol ve Fatih Modaoğlu, “Geleceğin insanlar için ne getireceğini ya da ne kaybettireceğini bilmemiz imkansız. Riskin çok yüksek olduğu böylesi bir ortamda insanların kendilerini ve mallarını güvende hissedebilmeleri açısından baktığımızda sigorta yaptırmanın önemi daha iyi anlaşılıyor. Beren Sigorta olarak ilçe halkımıza uygun fiyat ve koşullarda sigorta yapma imkânı sağlamak için Türkiye’nin önde gelen firmaları ile birlikte çalışıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz 23 sigorta şirketi ile en uygun fiyat garantisi sunuyoruz. Türkiye’nin her yerinde anlaşmalı olduğu firmalarla 7/24 kaliteli hizmet veriyoruz. Sigorta işlemi yaptırmak ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0 534 430 36 87 - 0 544 346 23 24 numaralı telefonlardan günün her saati bize ulaşabilirler” şeklinde konuştular.