Arslan Prefabrik’ten bağ evlerinde indirim kampanyası

Elbistan’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Arslan Prefabrik ve Çelik Ev Sistemleri, ağır çelikten inşa ettikleri bağ evlerinde kısa süreliğine geçerli olacak indirim kampanyası başlattı.

Depreme dayanıklı ve konforlu yaşam alanları sunan Arslan Prefabrik ve Çelik Ev Sistemleri, firma yetkilisi Ali Arslan, bahar mevsimi ile ağır çelikten inşa ettikleri bağ evlerinde yüzde 5 indirim kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Kısa bir süre geçerli olacak indirim kampanyası hakkında bilgi veren Arslan, “En kaliteli malzemeleri kullanarak müşterilerimizin isteklerine göre inşa ettiğimiz bağ evlerinde kısa süreliğine yüzde 5 indirim kampanyası başlattık. Ağır çelik kullanarak yaptığımız güvenli ve konforlu yaşam alanlarının projelerini müşterilerimizin istekleri doğrultusunda hazırlıyoruz. Ağır çelik kullanarak yaptığımız binaların duvarlarında gaz beton kullanıyoruz. Isı yalıtım işlemlerini de yapıyoruz. Yapıların iç dizaynlarını da yine müşterilerimizin isteklerine göre hazırlıyoruz. Yapıların büyüklüğüne göre imalathanemizde veya inşaat alanında montaj işlemini gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Müşterilerinin istekleri doğrultusunda projelendirdikleri çelik yaşam alanlarını, birinci sınıf malzeme ve işçilikle en kısa sürede teslim ettiklerini belirten Arslan, “Yapımını gerçekleştirdiğimiz evlerde kullanılan ağır çelikleri üretimden evde kullanım aşamasına kadar her aşamada inceliyoruz. Ağır çelik evlerin teslimini 45 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız işleri yakından görmek isteyen vatandaşlarımız Çiçek Mahallesi 34022 Sokak’ta bulunan imalathanemizi ya da Adnan Menderes Bulvarı BP petrol yanında bulunan showroomumuzu ziyaret ederek örnek yapılarımızı yakından inceleyebilirler. Başta indirim kampanyalı çelik ev projelerimiz olmak üzere diğer inşaat işlerimiz hakkında bilgi almak ve güvenli yaşam alanına sahip olmak isteyen vatandaşlarımız 0 546 532 60 13 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirler veya elbistan_arslan_prefabrik instagram sayfamızdan işlerimizi takip edebilirler ” dedi.