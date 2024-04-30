Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 EZ 253 plakalı otomobille, plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.