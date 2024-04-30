- Güncel

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi’nde meyda...

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı mask
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 EZ 253 plakalı otomobille, plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada, çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

# Kaza, Elbistan, yaralı, 112

30 Nis 2024 - 15:05 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hatice Köker

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL