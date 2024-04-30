Uzmanından öğrencilere zaman yönetimi tavsiyeleri

Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere aktif olarak katılmalarının kişisel gelişimleri için kritik öneme sahip olduğunu, akademik takvim boyunca düzenli planlama ile etkinliklere katılımın sağlanmasının yararlı olacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Coşkun, özellikle bilişim çağında artan bilgiye erişim imkanlarının, öğrenci beklentilerini ve öğrenme yöntemlerini değiştirdiğinin altını çizerek, bilgi erişiminin kolaylaşmasıyla birlikte, öğrencilerin sahip olması gereken becerilerin de evrildiğine dikkati çekti.

- Doğru sosyal medyada kullanımı

Sosyal medya kullanımının artışı ile öğrencilerin zaman yönetimi ihtiyacının da yükseldiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

"Günümüzde birçok üniversite öğrencisinin zamanla ilgili sorun yaşadığını ifade ediyor olmasının altında yatan önemli nedenlerden birisi sosyal medyada harcanan zamanı doğru yönetememe. Zaman yönetimi, zamanınızı farklı faaliyetler arasında nasıl bölüştüreceğinizi organize etme ve planlama sürecidir. Üniversitede öğrencilerin sahip olması beklenen bilgiler ve öğrenme hızımızın sınırlı olması öğrencilerde zaman yönetimi eksikliği akademik ve sosyal başarı ile ilgili kaygılar yaratır. Özellikle vize ve final dönemlerinde üniversite öğrencileri bu kaygılar nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayabilir."

Coşkun, öğrencilerin zaman yönetimi sorunlarını azaltmak için uygulanabilecek yöntemler konusunda da önerilerde bulundu.

- Rutin tekrar programı

Yeni öğrenilen bilgilerin hafızada yer etmesini sağlamak için, dinlenmiş bir zihinle yapılan tekrarların önemli olduğunu aktaran Coşkun, akademik dönem boyunca düzenli aralıklarla yapılacak günlük veya haftalık tekrarların faydalı olduğunu ifade etti.

Coşkun, "Araştırmalar yeni öğrenilen bilgilerin bellekte doğru şekilde saklanabilmesi için ilk 24 saatte bir kez, 3-5 gün içerisinde ikinci kez ve iki hafta sonra üçüncü kez tekrar edilmesinin etkili olduğunu gösteriyor. Programınızı birkaç hafta uygulayıp ve neyin işe yarayıp yaramadığını değerlendirip gerekirse yeniden düzenlemeye gidilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ders çalışma planları yapılırken, dinlenme ve sosyal yaşama yeterli zaman ayırmak önemli olduğuna vurgu yapan Coşkun, özellikle sınav dönemlerinde yoğunlaşan ders programlarına rağmen, rahatlama sağlayacak aktivitelerin plana dahil edilmesinin gerektiğini belirtti.

Coşkun, öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere aktif olarak katılmalarının kişisel gelişimleri için kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, akademik takvim boyunca düzenli planlama ile etkinliklere katılımın sağlanmasının yararlı olacağını aktardı.

Öğrencilerin öğrenme yöntemlerinin de farklı olduğu bilgisini paylaşan Coşkun, özet çıkarma veya kavram haritaları gibi tekniklerle çalışmanın faydalı olacağını belirtti.

Coşkun, mobil öğrenme uygulamalarının tekrar yapma konusunda kolaylık sağladığının altını çizerek, "Herhangi bir yerde uygun bir zaman aralığında tekrar için bu uygulamalar kullanılabilir. Bazı derslerde ön bilgilerin eksikliği nedeniyle de zorluk yaşanılabilir. Bunun için kavram yanılgıları ya da öğrenilmekte zorlanılan konularla ilgili araştırma yapmak ya da dersin öğretim üyesinden yardım almak süreci kolaylaştırır." açıklamasında bulundu.