Tiroid bezinin az ya da fazla çalışması farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor

Tiroid bezi hakkında bilgiler veren Denizli Özel Tekden Hastanesi doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Tekin, tiroid bezinin nefes borusunun etrafını saran 20 gram ağırlığında endokrin bir bez olduğunu söyledi. Tiroid hormonunun vücuttaki metabolizmayı hızlandıran önemli bir hormon olduğunu ifade eden Op. Dr. Tekin, “Tiroid bezi az çalışıyorsa halsizlik, yorgunluk, kilo alımı,vücuda ödem görülür ve vücut yavaş çalışır. Tiroid bezi fazla çalışırsa, vücutta hızlı çalışmaya başlar. Kalp çarpıntısı, aşırı terlemeler, saç dökülmeleri hatta bazı hastalarda geçmeyen ishal durumu yaşanabilir” dedi.

“Tiroid kanseri ameliyatı kolay bir ameliyattır”

Hastadan alınan biopsilerde kanser hücresine rastlanılması halinde korkulacak bir durumun olmadığını ifade eden Op. Dr. Tekin, “Diğer kanserler gibi ölümcül olmadığı için bizi fazla korkutmaz. Bizim açımızdan kolay bir ameliyattır. Buradaki tiroid dokusunu ameliyatla alıyoruz. Tiroid bezini salgıladığı hormonu dışarıdan günde bir, ilaç olarak verip, eksikliği yerine koyuyoruz” ifadelerini kullandı.