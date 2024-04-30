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Kazaları önlemek amacıyla radar uygulaması yapıldı

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Kahramanmaraş’ta hız kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla radar denetimi yapıldı.

Kazaları önlemek amacıyla radar uygulaması yapıldı mask
Kazaları önlemek amacıyla radar uygulaması yapıldı
Kazaları önlemek amacıyla radar uygulaması yapıldı
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Kahramanmaraş’ta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarının önüne geçilmesi ve sürücülerin belirlenmiş olan azami hız sınırlarına uyma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik radar uygulaması gerçekleştirildi.

Kurala uymayan sürücüler hem uyarıldı hem de hız sınırını aşarak radara giren sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ekipler, radar uygulaması ile amaçlarının vatandaşlara ceza yazmak olmadığını, hız limitlerinin aşılmasını önlemek ve kazaların en sık yaşandığı bölgelerde halkın can ve mal kaybının önüne geçmek olduğunu belirtti.

30 Nis 2024 - 12:57 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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