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Rusya, Ukrayna’daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu

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Rusya’nın Ukrayna’da Harry Potter Kalesi olarak bilinen yapıya düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna’daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu
Rusya, Ukrayna’daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu
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Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdüren Rusya, Odessa’yı hedef aldı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın dün Odessa kıyısındaki "Harry Potter Kalesi" olarak bilinen 4 katlı hukuk akademisine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 8’inin durumu ağır 32 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralanan 23 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, binanın çatısında çıkan yangına müdahale için 45 kişilik 15 acil servis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Rusya, Ukrayna’daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu

Rusya, Ukrayna’daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu

Rusya, Ukrayna’daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu

Rusya, Ukrayna’daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu

Rusya, Ukrayna’daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu

Rusya, Ukrayna’daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu

Rusya, Ukrayna’daki “Harry Potter Kalesi”ni vurdu

Odesa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov yaptığı açıklamada, “Canavarlar. Barbarlar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İnsanlar deniz kenarında yürüyüşe çıkıyor ve onları ateş edip öldürüyorlar" dedi. Ukrayna donanması sözcüsü Dmytro Pletenchuk da saldırının İskender-M balistik füzesi ile gerçekleştirildiğini söyledi.

30 Nis 2024 - 12:19 İHA - Asayiş

Mahreç  İha

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