30 Nis 2024 - 11:39- Güncel G:

Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi. S.K. (21) idaresindeki kamyon, Çakırlar Mahallesi'ndeki Büyükşehir Be...

Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti mask
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonun çarptığı işçi yaşamını yitirdi.

S.K. (21) idaresindeki kamyon, Çakırlar Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesine ait kum ocağında saha içinde çalışan S.T'ye (51) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, elek işçisi S.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

S.T'nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü S.K. ile kum ocağında çalışan Z.K. ve M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

# gözaltı, Kahramanmaraş, Kaza, Kum ocağı, Onikişubat

30 Nis 2024 - 11:39 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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