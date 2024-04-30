Otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Elbistan-Göksun kara yolunda, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken aynı aileden 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Elbistan-Göksun kara yolunun Afşin ilçesine bağlı Kötüre Mahallesi civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Nurhak Belediyesi Zabıta Amiri Ahmet, eşi Sultan ve kızı Ayşegül Ateş, yakınlarının düğün töreni için Fransa’ya gitti. Düğün dönüşü, tanıdıkları olan Elif Bülbül’le birlikte aynı uçakla Türkiye’ye dönen aile, Kayseri’den Nurhak’a gelmek üzere otomobille yola çıktı. Ateş’in kullandığı 46 AAL 665 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Taklalar atarak hurdaya dönen otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Elif Bülbül adlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Ahmet, eşi Sultan ve kızları Ayşegül Ateş ise yaralandı. Yaralı aile fertleri, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bülbül’ün cansız bedeni ise, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.