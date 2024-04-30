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Fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

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Kahramanmaraş’ta ahşap mobilya fabrikasındaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü görüldü.

Fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı mask
Fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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Yangın dün gece geç saatlerde Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren ahşap mobilya üretim yapan bir fabrikada çıkmıştı. Bölgeden yapılan çok sayıda ihbar üzerine itfaiye, orman ve emniyet teşkilatlarının ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince 60’ın üzerinde personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Dron ile görüntülenen fabrikada ekiplerin soğutma yaptığı ve fabrikanın bir kısmınadki zarar görüldü.

# müdahale, yangın, Onikişubat

30 Nis 2024 - 09:47 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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