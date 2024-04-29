- Ekonomi

Pet şişelerden sera yaptı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde çiftçilik yapan Sadettin Gün, tarlasına ektiği sebze fidelerinin üzerini, erken ürün elde etmek ve zirai dondan korumak amacıyla pet şişelerle kapatıyor.

Pet şişelerden sera yaptı mask
Pet şişelerden sera yaptı
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Çiftçi Sadettin Gün, Nisan ayının başlarında Kır mevkiinde ekimini yaptığı sebze fidelerinin üzerlerini soğuktan korumak amacıyla 5 litrelik pet şişelerle kapattığını söyledi.

Gün, " Mayıs ayı sonuna kadar kırağı veya don tehlikesi devam sürdüğü yöremizde erken ürün elde etmek istiyorsanız sera kurmanız ya da sebze fidelerinin üzerini naylon örtü ile kapatmanız gerekir. Bu da maliyetli bir iş, zaten kendi ihtiyacım kadar sebze ekimi yapıyorum. Bu nedenle Nisan ayında ekimini yaptığım özellikle domates ve salatalık fidelerini zirai don ve kırağıdan korumak amacıyla yıl boyu biriktirdiğim 5 litrelik pet şişelerin altlarını keserek fidelerin üzerine yerleştirdim. Böylece sıfır maliyetli pet şişeyle korunan sebze fideleri soğuktan etkilenmiyor. Soğuktan etkilenmeyen sebze fideleri pet şişelerin içerisinde çok güzel gelişiyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla pet şişeleri kaldıracağım" dedi.

29 Nis 2024 - 22:35 İHA Kütahya- Ekonomi

Mahreç  İha

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