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Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs tutuklandı

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Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 111 şahıstan 42’si tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs tutuklandı mask
Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs tutuklandı
Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde bir hafta boyunca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 111 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi, bu şahıslardan 42’si tutuklandı. Çalışmalar esnasında 35,49 gram metamfetamin, 2 bin 25 uyuşturucu hap, 17 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca trafik ekipleri, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 166 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 98 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı.

29 Nis 2024 - 22:13 İHA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  İha

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