Manolya Apartmanı'na ilişkin davada ilk duruşma görüldü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 35 kişinin hayatını kaybettiği Manolya Apartmanı'na ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman Polat Yalçın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Ali Rıza E, Faruk Ç, Mümtaz E. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar Mehmet Sait K. ve Atilla K. ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Osman Polat Yalçın, binayı usulüne uygun yaptığını savunarak üzerine atılan suçları kabul etmedi ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Faruk Ç, binaya 20 metrekarelik ilave asma kat inşaatı yaptıklarını, bunun inşaatın statiğini bozacağına yönelik herhangi bir etkisinin olmadığını savundu.

Faruk Ç, şunları kaydetti:

"Biz bu ilaveyi yaptık ancak Osman beyden dükkanı aldığımda her yer sütundu, üstünde boşluk vardı, ben böyle dükkan yapamayacağımı söyledim. Osman bey de 'kullanma iznini alalım, bir tabla basarsın, bu işi düzeltiriz' dedi. Kullanma izni aldıktan sonra boşlukta birer metrelik kalıplarla 10'ar 15'er santim aralıklarla demir filizleri vardı. Fakat herhangi sütundan çıkma değildi. Kalıpçı getirdik beton döktük, öncesinde demirler bağlandı, bu şekilde ilave asma kat inşaatı yaptık. Bunun inşaatın statiğini bozacağına yönelik herhangi bir etkisi olsaydı Osman bey beni ikaz ederdi. Bu nedenle yaptık. Ayrıca o sırada bizim dışımızda başka binalarda, asma katlar projedeki gibi aynı durduğu halde onlar da yıkıldılar."

Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Müşteki Mustafa Müdüroğlu, Manolya Apartmanı'nda annesini kaybettiğini, babası ve kız kardeşi ile kendisinin de enkazdan yaralı olarak çıkarıldıklarını belirterek, sorumlu olan tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Haklarında zorla getirme kararı bulunan Atilla K. ve Mehmet Sait K'nin duruşmaya katılmadığını dile getiren Müdüroğlu, şöyle devam etti:

"Sanık Ali Rıza E. ve Mümtaz E'ye gösterilen fotoğraflar sonrasında plan ve projede olmamasına rağmen iş yerinin asma katının üzerinde iş yerinin ortakları ve iş yerinin tapu sahibi olan aileye ait dairenin iş yerine dahil edildiğini ve dahil edilirken tablaların kesildiğini, iş yerinin asma katından daireye direkt geçiş amaçlı beton merdiven eklendiğini ikrar ettiler. Her ne kadar apartmanın ortak alanına yaptıkları eklenti ve o eklentiye geçiş sağlamak amaçlı dairenin duvarını yıkarak kapı açmaları konusunu sanık Ali Rıza E. ve Mümtaz E. reddetmiş olsa da tanık beyanları ile de bu eklenti ve geçişleri kendilerinin yaptıkları sabit olmuştur. Müteahhit her ne kadar bütün suçlamaları reddetmiş olsa da beton kalitesi ve demir kalitesinde 1975 deprem yönetmeliğine uymadığı, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporuyla da sabit olmuştur."

Mahkeme heyeti, tutuklu bulunduğu süre ve celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeler dikkate alınarak, tutuklu sanık Osman Polat Yalçın'ın yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atması şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklar hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.​​​​​​​